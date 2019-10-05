В России назвали самый опасный вид транспорта

В России оценили, насколько опасны разные вида транспорта, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП). Статистикой поделился Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).
Самым опасным видом транспорта, согласно статистике объединения, является вертолет. «Шансы выжить в вертолете при крушении составляют 50 на 50, соотношение погибших и раненых в происшествиях с этими машинами, по данным НССО, составляет один к одному», — заявила РБК вице-президент союза Светлана Гусар. В связи с этим представитель объединения предлагает в четыре раза поднять тарифы на данный вид перевозок.
Следующим по опасности является морской и речной транспорт, где на одно погибшего приходится 13 раненых. Далее идут автобус (26 раненых на 1 погибшего), поезд (44 на 1) и троллейбус (46 на 1). Наиболее безопасен для пассажиров трамвай, где это соотношение равно 115 на 1.
При этом в рейтинг НССО не попали автобусы и самолеты. Машин в списке не оказалось, поскольку они не попадают под данный вид страхования. В свою очередь авиакомпании застрахованы международными договорами и страховку ОСГОП могут просто не покупать.