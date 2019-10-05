Осужденный экс-губернатор рассказал, что не дождался помощи от Медведева и Навального

С поста губернатора Белых сняли «в связи с утратой доверия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Никиты Белых

Премьер РФ Дмитрий Медведев не пытался помочь осужденному экс-губернатору Кировской области Никите Белых, которого сам выдвигал на пост в 2008 году, когда был президентом. Об этом Белых рассказал в интервью РБК.

«Не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще», — сказал Белых. В феврале 2018 года его осудили на восемь лет лишения свободы по уголовному делу о взяточничестве.

Не получил Белых помощи и от блогера Алексея Навального, который был его советником на общественных началах в 2009 году. Сам Навальный также был осужден — в 2013 году по делу «Кировлеса» он получил пять лет условно. Белых отметил, что с точки зрения оппонентов Навального это бы выглядело как заступничество за своего подельника.

Белых проработал в должности губернатора Кировской области с декабря 2008 года до лета 2016-го. После задержания его обвинили в получении взяток на 600 тысяч евро. Указом президента России Владимира Путина он был снят с должности «в связи с утратой доверия».