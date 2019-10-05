Виновным в проблемах детсада, который открывал Кобылкин, грозит отставка

Детский сад сейчас обследуют специалисты на предмет возможных дефектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Временное закрытие детского сада «Мамонтенок» в Салехарде из-за трещин в здании может закончиться отставками ответственных лиц. Об этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

«Когда мы разберемся, что все-таки там произошло, я думаю, уже тогда будем выносить окончательные оценки. Может быть, кадровые или еще какие-то. В любом случае за этой ситуацией буду лично следить», — сообщил Артюхов. Он уточнил, что все необходимые ремонтные работы в дошкольном учреждении подрядчик будет выполнять за свой счет и в максимально сжатые сроки. Родителей, чьи дети были вынуждены на время перейти в другие детские сады, глава региона попросил войти в положение и набраться терпения.

Ранее «URA.RU» писало, что представители застройщика — ООО «ВИС Девелопмент» — сообщили, что находиться в дошкольном учреждении опасно. В результате всех детей и сотрудников детского сада распределили по другим учреждениям окружной столицы. В открытии «Мамонтенка» в 2017 году принимал участие экс-губернатор Ямала, а сейчас глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Объект строился в рамках проекта государственно-частного партнерства.