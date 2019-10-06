Звезда «Уральских пельменей» рассказал, где хочет видеть храм Святой Екатерины

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев считает, что храм Святой Екатерины должны построить на месте бывшего приборостроительного завода. Об этом комик рассказал на своей странице в Facebook.
«Я буду голосовать за площадку на месте бывшего приборостроительного завода на ул. Горького 17», — написал Исаев, напомнив о скором голосовании, где горожане смогут выбрать одну из двух площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Ранее его коллега из «Уральских пельменей» Андрей Рожков также поддержал строительство храма на месте бывшего завода. Артист выразил надежду, что горожане сделают «правильный выбор».
Несогласованные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у драмтеатра в Екатеринбурге прошли в мае. В результате инициаторы застройки отказались от этой площадки.
Президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос жителей города. После длительных обсуждений опрос решено было провести 13 октября. В бюллетень будут включены две площадки: участок бывшего приборостроительного завода и территория за Макаровским мостом.