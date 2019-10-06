Сбербанк планирует продавать автомобили

Банк создаст сервис по продаже новых и поддержанных автомобилей Фото: Дарья Попова © URA.RU

Сбербанк зарегистрировал фирму «Сбер.Авто» в начале октября. Учредителем компании является ООО «Цифровые активы», которое контролируется банком. Ранее стало известно, что кредитная организация хочет создать сервис для продажи автомобилей.

«Основной вид деятельности „Сбер.Авто“ — разработка компьютерного программного обеспечения. Однако фирма может работать в области связи, ИТ, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг», — сообщает РБК.

Источники издания сообщили, что Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей. Банк уже якобы ведет переговоры с представителями авторынка. При этом новый сервис будет продавать как новые, так и подержанные машины. В банке создание сервиса никак не прокомментировали.

Ранее представитель Сбербанк сообщал, что готов выдавать выдачу электронных паспортов россиянам. В случае согласия органов власти банк предоставит площадку для государственных сервисов, напоминает RT.