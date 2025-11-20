Раскрыт вероятный гонорар Волочковой за участие в шоу про звездный рехаб
Анастасия Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей» после первого съемочного дня
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Анастасия Волочкова получила многомиллионный гонорар за участие в скандальном шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!», но покинула проект после первого съемочного дня. Балерина подтвердила, что ей «заплатили очень много», хотя продюсеры ожидали, что она пройдет всю программу.
«У меня очень высокие гонорары, мне много заплатили. Другим и не снилось», — заявила Волочкова в разговоре с изданием «Абзац».
Продюсер Сергей Дворцов предположил, что балерина могла получить не менее 5 миллионов рублей. Программа, где знаменитости борются с зависимостями, вызвала неоднозначную реакцию из-за формата. Волочкова ушла, обвинив редакторов в принуждении к употреблению алкоголя.
Никита Джигурда также покинул проект, сообщив, что гонорар за шоу сравним с 20 его пенсиями. Программа «Звезды под капельницей» позиционируется как реабилитационный проект, но критики называют его «черным стебом».
Анастасия Волочкова стала участницей социального реалити-эксперимента «Звезды под капельницей», где знаменитости под прицелом камер борются со своими зависимостями. Ранее балерина отрицала наличие у себя каких-либо зависимостей, кроме «зависимости от зрителей и сцены», но участие в проекте стало первым подтверждением того, что у нее есть проблемы. Проект призван привлечь внимание к проблеме алкоголизма.
