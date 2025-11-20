В Союзе туриндустрии оценили версию, что Усольцевы уехали в Таиланд
В РСТ опровергли версию о нахождении пропавшей семьи Усольцевых в Тайланде
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг версию о возможном нахождении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых в Таиланде. В организации подчеркнули, что любой въезд в страну фиксируется пограничным контролем, а за нелегальное пребывание грозит депортация.
«Любой переход границы происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие», — отметили в РСТ, сообщает aif.ru.
В союзе добавили, что безвизовый период пребывания в Таиланде составляет 60 дней с возможностью продления до 90. Нарушителей правил «рано или поздно депортируют», а получение таиландского паспорта является долгим процессом, длящимся годами.
Версия о побеге семьи в Таиланд возникла на основе старого интервью бизнесмена Сергея Усольцева 2015 года, где он рассуждал о возможном переезде в эту страну. Однако, как сообщается, следствие не рассматривает версию о выезде семьи за границу и ведет поиски внутри региона. Семья Усольцевых бесследно исчезла в конце сентября во время похода в районе поселка Кутурчин.
