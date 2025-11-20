Логотип РИА URA.RU
В Союзе туриндустрии оценили версию, что Усольцевы уехали в Таиланд

РСТ: семья Усольцевых не могла долго находиться в Таиланде нелегально
20 ноября 2025 в 19:20
В РСТ опровергли версию о нахождении пропавшей семьи Усольцевых в Тайланде

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг версию о возможном нахождении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых в Таиланде. В организации подчеркнули, что любой въезд в страну фиксируется пограничным контролем, а за нелегальное пребывание грозит депортация.

«Любой переход границы происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие», — отметили в РСТ, сообщает aif.ru.

В союзе добавили, что безвизовый период пребывания в Таиланде составляет 60 дней с возможностью продления до 90. Нарушителей правил «рано или поздно депортируют», а получение таиландского паспорта является долгим процессом, длящимся годами.

Версия о побеге семьи в Таиланд возникла на основе старого интервью бизнесмена Сергея Усольцева 2015 года, где он рассуждал о возможном переезде в эту страну. Однако, как сообщается, следствие не рассматривает версию о выезде семьи за границу и ведет поиски внутри региона. Семья Усольцевых бесследно исчезла в конце сентября во время похода в районе поселка Кутурчин.

Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года. С тех пор появилось множество версий их исчезновения, включая предположение о возможном побеге в Таиланд, которое возникло после обнаружения старого интервью главы семьи, где он рассуждал о переезде в эту страну. Однако следствие не рассматривает версию о выезде за границу и ведет поиски внутри региона.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

