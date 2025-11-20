В России меняют правила оформления лицензии таксистам
Таксисты смогут получать разрешение на работу в регионах проживания, а не по месту прописки
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит таксистам и перевозчикам получать разрешение на работу по месту фактической деятельности, а не по месту постоянной регистрации. Инициатива направлена на устранение административных барьеров для водителей, переехавших в другой регион.
«Гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает. Это несправедливо и требует исправления», — пояснил первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, передает РИА Новости.
Законопроект позволит таксистам, включая самозанятых, легально работать в регионах проживания, независимо от прописки. Это особенно актуально для людей, переехавших по работе или семейным обстоятельствам. Действующее законодательство обязывает водителей получать разрешение только по месту постоянной регистрации, что ограничивает их возможности трудоустройства в других регионах. Инициатива также соответствует целям поддержки малого и среднего бизнеса, объявленным президентом РФ.
Инициатива по упрощению получения разрешений для таксистов актуальна на фоне ужесточения контроля в некоторых регионах: например, в Тюменской области рассматривают законопроект о постоянных рейдах для проверки таксистов. Ранее тюменские водители уже выражали недовольство другими нововведениями — нежеланием пересаживаться на отечественные автомобили из списка Минпромторга.
