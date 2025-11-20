Звезду ментовских сериалов на НТВ арестовали на два месяца

Владимира Колганова арестовали на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал актера Владимира Колганова по подозрению в распространении детской порнографии. Арест продлится до 17 января 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Сам актер известен по ролям в сериалах «про ментов» на телеканале НТВ.

«Районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова, обвиняемого в совершении преступлений», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Арест продлится до 17 января 2026 года.

Актера и его соучастника Евгения Кириллова подозревают в изготовлении и распространении материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. Сам Колганов был задержан 18 ноября. Ему предъявили обвинение, однако вину тот не признал, а также попросил для себя более мягкую меру пресечения.

По данным следствия, в 2007 году Колганов хранил и распространял в интернете фотографию порнографического характера с участием несовершеннолетних, а в 2015 году, совместно с Кирилловым, изготовил и распространил еще один подобный материал. Причем фотографии порнографического содержания с участием детей размещались в открытом доступе.