Звезду ментовских сериалов на НТВ арестовали на два месяца

Владимира Колганова арестовали на два месяца
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал актера Владимира Колганова по подозрению в распространении детской порнографии. Арест продлится до 17 января 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Сам актер известен по ролям в сериалах «про ментов» на телеканале НТВ.
«Районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова, обвиняемого в совершении преступлений», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Арест продлится до 17 января 2026 года.
Актера и его соучастника Евгения Кириллова подозревают в изготовлении и распространении материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. Сам Колганов был задержан 18 ноября. Ему предъявили обвинение, однако вину тот не признал, а также попросил для себя более мягкую меру пресечения.
По данным следствия, в 2007 году Колганов хранил и распространял в интернете фотографию порнографического характера с участием несовершеннолетних, а в 2015 году, совместно с Кирилловым, изготовил и распространил еще один подобный материал. Причем фотографии порнографического содержания с участием детей размещались в открытом доступе.
Владимир Колганов, арестованный по подозрению в распространении детской порнографии, известен ролями в сериалах НТВ, таких, как «Улица разбитых фонарей» и «Морские дьяволы». Задержание актера произошло в рамках крупного расследования, связанного с производством и публикацией контента интимного характера с участием детей. По данным следствия, Колганов может быть связан с группой, которая занималась этим с середины 2010-х годов.
