Сбежавший с Украины Умеров вернулся в страну
Министр обороны Украины Рустем Умеров вернулся в страну, сообщил Гончаренко*
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Министр обороны Украины Рустем Умеров вернулся в страну после отсутствия. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец-то! Мы — скучали. НАБУ — тоже», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.
Депутат не уточнил, где находился украинский министр и как долго продолжалось его отсутствие. Упоминание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может указывать на возможную связь возвращения с антикоррупционными расследованиями.
Несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну. Сначала он отправился в Турцию, а затем — в Соединенные Штаты Америки. В то время как официальные представители киевского режима заявляют, что поездки Умерова за границу носят рабочий характер, появились сведения, указывающие на то, что его отъезд был поспешным и связан с опасениями оказаться вовлеченным в крупное коррупционное дело. По информации из некоторых источников, Умеров уже установил контакт с ФБР и готов предоставить американским спецслужбам подробные сведения, в том числе касающиеся президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее о том, почему секретарь украинского СНБО спешно сбежал — в материале «Царьграда».
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
