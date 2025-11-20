Несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну. Сначала он отправился в Турцию, а затем — в Соединенные Штаты Америки. В то время как официальные представители киевского режима заявляют, что поездки Умерова за границу носят рабочий характер, появились сведения, указывающие на то, что его отъезд был поспешным и связан с опасениями оказаться вовлеченным в крупное коррупционное дело. По информации из некоторых источников, Умеров уже установил контакт с ФБР и готов предоставить американским спецслужбам подробные сведения, в том числе касающиеся президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее о том, почему секретарь украинского СНБО спешно сбежал — в материале «Царьграда».