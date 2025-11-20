Логотип РИА URA.RU
Эксперта из программ Соловьева госпитализировали

Mash: телеэксперт Яков Кедми госпитализирован из-за проблем с сердцем
20 ноября 2025 в 19:53
Эксперту на политических шоу Якову Кедми стало плохо с сердцем

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве известному телеэксперту, экс-дипломату и разведчику Якову Кедми стало плохо с сердцем. Об этом сообщает Mash. Мужчина неоднократно участвовал в программе журналиста Владимира Соловьева.

«Известному телеэксперту, экс-дипломату и разведчику Якову Кедми стало плохо с сердцем в Москве», — передают авторы канала. Инцидент произошел в одной из московских гостиниц 20 ноября 2025 года. Кедми самостоятельно вызвал врачей, пожаловавшись на боли в груди. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Яков Кедми известен благодаря частому участию в политических ток-шоу на российском телевидении, включая программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ранее он занимал государственные посты в Израиле, работал дипломатом и руководил службой «Натив», которая занималась вопросами связей с евреями на постсоветском пространстве.

