В России появится список проверенных турагрегаторов

В России с 2026 года начнет действовать Реестр доверенных турагрегаторов. Об этом сообщили на форуме «Всемирный день качества» во время сессии «Доверенные онлайн-площадки: векторы развития». Инициаторами проекта выступили Роскачество, Минэкономразвития и Росаккредитация.

«Уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн ритэйла, но и в сфере сервисов туристических услуг. Проект был инициирован Минэкномразвития и Росаккредитацией», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роскачества, которая также является инициатором.

Создание Реестра связано с активным ростом рынка внутреннего туризма и увеличением доли онлайн-сегмента в этой сфере. По данным Роскачества, 50% бронирований туристического жилья осуществляется через агрегаторы, а объем таких бронирований достигает 440 млрд рублей.

По мнению руководителя Роскачества Максима Протасова, сфера туризма на сегодня является одной из наиболее социально-значимых сфер в России. Методика оценки агрегаторов для включения в реестр разрабатывается Роскачеством совместно с Росаккредитацией и Ассоциацией туристических агрегаторов.