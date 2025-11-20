«Не все продается»: Садальский резко ответил Джигурде о его гонораре за шоу

Стас уверяет, что не пошел бы позориться на шоу ни за какие деньги Фото: stas.sadalskiy (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Наталья Чернохатова

Актер Стас Садальский посмеялся над откровениями коллеги Никиты Джигурды, который заявил, что за участие в шоу «Звезды под капельницей» он получил гонорар в размере своей пенсии за 20 лет. Якобы за такие деньги на проект пошел бы и сам Стас, а не критиковал его. В беседе с URA.RU Садальский заверил: продается далеко не все.

«Никите не стоит судить людей по себе. Меня в институте учили, что профессия артиста — единственная, которая не придает первостепенное значение деньгам. И не надо фантазировать: никто как за 20 лет пенсии ему не платил. Не будем прибавлять сантиметры! И не все продается», — заключил актер.

Ранее Садальский «разнес» шоу канала «Пятница!», заявив, что ему стыдно смотреть на этот «позор». И предположил, что участники пошли на проект от нищеты.

В свою очередь Никита заявил, что его прельстил не только гонорар, но и возможность устроить согласованное с редакторами проекта шоу. Кроме того, в рамках передачи актер помирился с Анастасией Волочковой. Хотя изначально балерина снова обвинила заклятого друга в том, что он ее все время подставлял.