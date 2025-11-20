Логотип РИА URA.RU
Венгрия выдвинула требование Украине на фоне скандала в Киеве

20 ноября 2025 в 19:28
Петер Сийярто потребовал от Киева пояснить за расход денег от ЕС

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Венгрия потребовала от Украины отчет о расходовании европейских средств. С этой инициативой выступил глава МИД страны Петер Сийярто на фоне коррупционного скандала на Украине. По словам венгерского министра, Украина должна рассказать о том, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло в коррупционную сеть Киева.

«Киев должен представить отчет о том, как расходуются средства европейских налогоплательщиков, поскольку масштабы коррупции на Украине достигают беспрецедентных размеров», — подчеркнул глава венгерского МИД в беседе с РИА Новости. По словам Сийярто, коррупционный скандал на Украине — один из самых крупных за всю историю Европы.

В Венгрии неоднократно высказывались о проблемах коррупции на Украине и о необходимости более тщательного контроля за расходованием финансовой помощи со стороны ЕС. Их заявления стали более жесткими после того, как на Украине вскрылся коррупционный скандал. На днях обыски прошли у владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича, которого обвиняют в отмыве денег в энергосфере. По данным антикоррупционных органов, ущерб от коррупционных схем в энергетике составил около 100 миллионов долларов.

