Reuters: Европа бойкотирует план США по частичному разоружению Украины

Ряд европейских стран выступил против мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает от Киева уступок. Как пишет Reuters, европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции

«Европейские страны выступили в четверг против поддерживаемого США мирного плана для Украины, который, по словам источников, потребует от Киева отказаться от дополнительных территорий и частично разоружиться», — пишет агентство. Там обратили внимание, что активизация дипломатии Белого дома пришлась на тяжелый период на Украине: коррупционного скандала и неудач на фронте. При этом, по данным Reuters, представители стран ЕС не вдавались в детали документа США.

Новый план США по мирному урегулированию конфликта предполагает ряд условий: сокращение численности ВСУ минимум вдвое, отказ Украины от некоторых видов вооружений и от Донбасса, признание русского языка и Украинской православной церкви. Москва не подтверждала, что документ ей присылали.

