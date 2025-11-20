Серийный убийца нянь задержан в Подмосковье
Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве двух девушек, которых он находил через сайт объявлений под видом поиска няни
Фото: Илья Московец © URA.RU
46-летнего жителя Богородского округа Подмосковья обвинили в убийстве двух девушек, которых он находил через сайт объявлений под видом поиска няни для ребенка. Мужчине также инкриминируют изнасилование, склонение к наркомании и насилие над собственной супругой, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
«Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали», — сообщили следователи в своем telegram-канале.
По данным следствия, 19-летняя жительница Королева пропала 27 июля, а 25-летняя москвичка — 27 октября. Обе проживали в доме подозреваемого перед исчезновением. Третьей потерпевшей удалось сбежать — ее нашли в больнице в Волгоградской области.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и продолжает розыск пропавших девушек. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Лиц, располагающих информацией о пропавших, просят сообщить в следственный отдел по Ногинску.
В последние месяцы в России зафиксированы несколько случаев тяжких преступлений сексуального характера. Ранее в Нижнем Тагиле Владимир Александров был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Теперь в Московской области 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве двух девушек, которых он находил через сайт объявлений, а также в ряде других преступлений.
