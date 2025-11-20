Серийный убийца нянь задержан в Подмосковье

Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве двух девушек, которых он находил через сайт объявлений под видом поиска няни Фото: Илья Московец © URA.RU

46-летнего жителя Богородского округа Подмосковья обвинили в убийстве двух девушек, которых он находил через сайт объявлений под видом поиска няни для ребенка. Мужчине также инкриминируют изнасилование, склонение к наркомании и насилие над собственной супругой, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

«Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали», — сообщили следователи в своем telegram-канале.

По данным следствия, 19-летняя жительница Королева пропала 27 июля, а 25-летняя москвичка — 27 октября. Обе проживали в доме подозреваемого перед исчезновением. Третьей потерпевшей удалось сбежать — ее нашли в больнице в Волгоградской области.

Продолжение после рекламы

Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и продолжает розыск пропавших девушек. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Лиц, располагающих информацией о пропавших, просят сообщить в следственный отдел по Ногинску.