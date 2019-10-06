Малыш, выживший при взрыве в Магнитогорске, сделал первые шаги

Ваня Фокин — младенец, чудом выживший при взрыве дома в Магнитогорске (Челябинская область), — сделал первые шаги. По словам мамы ребенка Ольги Фокиной, он не мог держать равновесие из-за неправильно поставленной стопы, в декабре Ваня пройдет еще один курс реабилитации.
«После травмы у Ванечки неправильно поставилась стопа, он не мог ходить, держать равновесие. А тут сам решился — и пошел. В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит еще один курс реабилитации», — приводит слова женщины 74.ru.
Утром 31 декабря прошлого года в доме на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске произошел взрыв (основная версия — взрыв бытового газа), в результате чего частично обрушился подъезд десятиэтажки. Всего под завалами дома погибли 39 человек. Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили среди обломков 11-месячного ребенка.
Он пролежал под завалами 35 часов при температуре -30 °С. Вечером 1 января Ваню Фокина доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Врачам удалось спасти мальчику ногу, которую сначала предполагалось ампутировать. В феврале Ваня Фокин вернулся домой.