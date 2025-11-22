Главный тренер «Урала» объяснил изменения в игровом стиле команды

Ромащенко рассказал об изменении стиля игры во время встречи со «СКА-Хабаровском» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Мирослав Ромащенко объяснил изменения в игровом стиле команды. Он рассказал о причинах тактической перестройки и оценил текущую форму команды.

«Дома со „СКА-Хабаровск“ произошел просто несчастный случай... один из первых контрвыпадов соперника в концовке первого тайма завершился пенальти... Включили чуть более прагматичный режим, перешли к плану „Б“. Можно сказать, произошла небольшая стилистическая трансформация», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат».

По словам главного тренера, из-за травм команда потеряла нескольких креативных игроков, а во время международных пауз лишалась футболистов, вызванных в национальные сборные. Соперники, в свою очередь, выстраивали игру так, чтобы ловить «Урал» на контратаках и ошибках.

Продолжение после рекламы