Садальский обругал Малышеву за предложение поднять пенсионный возраст

Елену Малышеву осудили за призыв поднять пенсионный возраст для женщин Фото: страница Instagram Елены Малышевой

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Актер Станислав Садальский резко осудил телеведущую Елену Малышеву за ее призыв поднять пенсионный возраст. Возмущение артист выразил на своей странице в Instagram.

«Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе», — написал Садальский. По мнению артиста, пенсионерам сложно трудоустроиться. Даже сорокалетние россияне, отметил Садальский, бегают в поисках работы. «Малышева врёт о повышении продолжительности жизни, и о прекрасной медицине нагло врёт», — заявил актер и подчеркнул, что в клинике телеведущей цены такие, что лечиться там могут только очень обеспеченные пациенты.

Ранее телеведущая призвала подумать о повышении пенсионного возраста для женщин. По мнению Малышевой, продолжительность жизни в России увеличилась почти на восемь лет сразу по ряду причин, напоминает Nation News.