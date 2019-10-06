Садальский обругал Малышеву за предложение поднять пенсионный возраст

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Елену Малышеву осудили за призыв поднять пенсионный возраст для женщинФото: страница Instagram Елены Малышевой
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Пенсионная реформа в России

Актер Станислав Садальский резко осудил телеведущую Елену Малышеву за ее призыв поднять пенсионный возраст. Возмущение артист выразил на своей странице в Instagram.

«Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе», — написал Садальский. По мнению артиста, пенсионерам сложно трудоустроиться. Даже сорокалетние россияне, отметил Садальский, бегают в поисках работы. «Малышева врёт о повышении продолжительности жизни, и о прекрасной медицине нагло врёт», — заявил актер и подчеркнул, что в клинике телеведущей цены такие, что лечиться там могут только очень обеспеченные пациенты.

Ранее телеведущая призвала подумать о повышении пенсионного возраста для женщин. По мнению Малышевой, продолжительность жизни в России увеличилась почти на восемь лет сразу по ряду причин, напоминает Nation News.

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????антирейтинг Елены Малышевой после призыва увеличить пенсионный возраст до 67 лет побил все рекорды Он ниже даже, чем у Максимки в субботу... Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе. Если бы пенсионеров брали на работу, неужели они бы не работали. У нас сорокалетние в панике бегают, ищут работу, но рабочих мест нет. Малышева врёт о повышении продолжительности жизни и о прекрасной медицине нагло врёт.А вы поддерживаете Елену? Кстати!!! В ее личном медцентре , жаловались люди, цены только для очень богатых.... #садальский #пенсионнаяреформа #1канал #житьздорово #здороваямосква #аферисты #низкийрейтинг #всубботувечером #врачи

Публикация от Стас Садальский????? (@stassadal)

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