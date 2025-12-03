Путин похвалил юристов за помощь бойцам СВО
Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО и их семьям
Президент России Владимир Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям. Это было сказано в поздравлении с Днем юриста и 20-летием Ассоциации юристов России.
«Хочу особо отметить вашу работу по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказано в приветствии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что юридическое сообщество сознательно избрало благородную миссию по отстаиванию прав и законных интересов граждан, а также поддержке верховенства закона в стране. По словам Путина, подобная деятельность предполагает не только глубокие профессиональные знания, но и безупречные личные и нравственные качества.
«Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности. И, конечно, от души поздравляю лауреатов премии „Юрист года“ с большим, заслуженным успехом», — заключил российский лидер в своем обращении.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что на бесплатную юридическую помощь в РФ могут рассчитывать несколько категорий россиян. Он также отметил, что действие закона распространяется на участников СВО, мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей, а также на отдельных истцов по делам, связанным с трудовыми спорами, передает RT.
