Путин похвалил юристов за помощь бойцам СВО

Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО и их семьям

Президент России Владимир Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям. Это было сказано в поздравлении с Днем юриста и 20-летием Ассоциации юристов России.

«Хочу особо отметить вашу работу по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказано в приветствии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что юридическое сообщество сознательно избрало благородную миссию по отстаиванию прав и законных интересов граждан, а также поддержке верховенства закона в стране. По словам Путина, подобная деятельность предполагает не только глубокие профессиональные знания, но и безупречные личные и нравственные качества.

«Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности. И, конечно, от души поздравляю лауреатов премии „Юрист года“ с большим, заслуженным успехом», — заключил российский лидер в своем обращении.