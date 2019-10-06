Директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти артистки

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк — ложь Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась, не соответствует действительности. Об этом журналу StarHit рассказала директор артистки Марина Потапова.

В воскресенье telegram-канал «Только никому» опубликовал переписку с инсайдером, который сообщал, что Заворотнюк умерла еще 5 октября. Источник заверил, что информация правдива на «98%», а о смерти актрисы якобы рассказали сотрудники клиники. Однако директор артистки опровергла данную информацию.

Ранее женщина, представившаяся бывшей работницей клиники, анонимно обратилась в СМИ, предлагая фотографии и видеозаписи с Заворотнюк за вознаграждение. Женщине может грозить уголовное наказание. Руководство больницы, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», начало проверку, чтобы вычислить, кто из бывших сотрудников мог сделать снимки больной актрисы.

Заворотнюк проходит лечение в частной московской клинике. У артистки диагностирован рак головного мозга четвертой стадии, передает Nation News.