Медработнице, сделавшей снимки больной Заворотнюк, может грозить тюрьма

Медсестре, сделавшей снимки больной Анастасии Заворотнюк, грозит срок Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Медсестра, предлагавшая фотографии и видеозаписи тяжело больной Заворотнюк российским изданиям, может предстать перед судом. Руководство больницы, где находится артистка, уже начало расследование, чтобы выяснить, кто из медперсонала мог сделать эти снимки.

«Как говорят, в больнице начата проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. <…>. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок», — передают «Дни.ру». Врачи проверяют записи с видеокамер и ищут подозреваемых среди уволенных ранее сотрудников.

Ранее в некоторые СМИ пришло письмо от бывшей работницы клиники, которая предлагала журналистам фото и видео с онкобольной звездой сериала «Моя прекрасная няня». Женщина уточнила, что больше не является сотрудницей клиники, но пожелала остаться анонимной. Она также упомянула о желаемом вознаграждении, но не уточнила, сколько денег хотела бы получить за информацию, передает телеканал 360.