Украинцы извинились перед партией Зеленского, что «не сдохли» в Донбассе

Военные Украины «извинились» перед партией своего президента Владимира Зеленского за то, что не погибли во время конфликта в Донбассе. Военнослужащие стали участниками флешмоба в ответ на предложение ограничить им денежные выплаты за участие в военных действиях. С инициативой сократить выплаты участникам конфликта в Донбассе выступила депутат от партии «Слуга народа» Галина Третьякова.
В ответ на заявление Третьяковой военные в социальной сети Facebook стали оставлять сообщения с хэштегом #Извините_что_мы_не_сдохли. «В июне 2014 года ушел за „длинной гривной“. Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить и свое материальное положение улучшить!» — приводит в пример одну из записей РИА «Новости».
Ранее Третьякова заявила, что все, кто служил в Донбассе по контракту, делали это сознательно и за деньги. Следовательно, по уверениям депутата, льготы выплачивать следует только тем, кто «что-то на войне потерял».