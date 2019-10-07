Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху несколько вариантов сдерживания подъема цен на авиабилеты. Обе идеи предусматривают выделение денег из бюджета.
Так, авиакомпании просят снизить планку демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина — с 48,3 тысяч до 40 тысяч рублей за тонну горючего. «В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8—9 млрд в последующие годы», — отмечают «Известия».
Кроме того, перевозчики просят единовременно выделить им 23 млрд рублей, которые позволят им покрыть потери прошлого года. Как утверждает издание, деньги предлагают направить авиакомпаниям с учетом потребленного ими топлива.
Помимо этого, ассоциация предложила альтернативный вариант господдержки, который предполагает увеличение коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. При новых условиях за каждую тонну топлива перевозчики смогут получать не 3 тысячи рублей, а 7 тысяч.
Ранее сообщалось о росте цен на авиабилеты в первом полугодии 2019 года на 7%. Чуть позже Президент РФ Владимир Путин упрекнул главу «Аэрофлота» из-за скачка цен, уточняет «