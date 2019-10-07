Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

Авиаперевозчики предложили несколько вариантов сдерживания цен на билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху несколько вариантов сдерживания подъема цен на авиабилеты. Обе идеи предусматривают выделение денег из бюджета.

Так, авиакомпании просят снизить планку демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина — с 48,3 тысяч до 40 тысяч рублей за тонну горючего. «В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8—9 млрд в последующие годы», — отмечают «Известия».

Кроме того, перевозчики просят единовременно выделить им 23 млрд рублей, которые позволят им покрыть потери прошлого года. Как утверждает издание, деньги предлагают направить авиакомпаниям с учетом потребленного ими топлива.

Помимо этого, ассоциация предложила альтернативный вариант господдержки, который предполагает увеличение коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. При новых условиях за каждую тонну топлива перевозчики смогут получать не 3 тысячи рублей, а 7 тысяч.