Владимир Соловьев считает, что Дмитрий Глуховский растерял весь свой талант Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что писатель Дмитрий Глуховский растратил весь свой талант. С таким заявлением журналист выступил после того, как Глуховский раскритиковал его в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«15 миллионов просмотров фильма Юрия Дудя про Колыму и 17 миллионов просмотров фильма про Беслан — это очень много Конечно, это гораздо более убедительные цифры, чем любой официозный пропагандистский контент, который может произвести и показать своей овощеобразной аудитории какой-нибудь Владимир Соловьев», — рассказал Глуховский в программе «Особое мнение».

Однако подобное высказывание очень задело Соловьева. «Овощеобразная аудитория»…Глуховский окончательно деградировал. Начинал как способный писатель, а превратился в шендеровича», — написал телеведущий в своем telegram-канале.

Ранее казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист считает, что высказывания Соловьева подпадают под статью 282 УК РФ. Сам же Соловьев назвал «хайпом» и попыткой пиара требование казанского адвоката возбудить в отношении него уголовное дело об экстремизме.

Поводом для скандала стало то, что слушатель радиостанции «Вести FM» в онлайн-сообщении назвал ведущего «путиноидом» и «лакеем». В ответ в эфире Соловьев закричал: «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!».