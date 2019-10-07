Выставленная на продажу фирма экс-директора Антипинского НПЗ оказалась убыточной

Деятельности компании «Рост Гриб» оказалась убыточной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Компания «Рост Гриб» бывшего директора банкротящегося Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко закончила 2018 год с убытком в 3,4 млн рублей. Такая информация приводится в годовом отчете компании, опубликованном в системе ГМЦ Росстата.

Согласно документам, выручка фирмы, которой управляет супруга экс-главы АНПЗ Ксения Лисовиченко, за отчетный период оказалась нулевой. При этом задолженность клиентов перед компанией составила 8 млн рублей. На управление руководством фирмы было потрачено 1,8 млн рублей, размер долгосрочных займов достиг 68 млн рублей, краткосрочных — 5,5 млн рублей.

Компания «Рост Гриб» является резидентом «Боровского индустриального парка», объем инвестиций составил 236 млн рублей. Она получила от Тюменской области готовый участок, налоговые льготы и займ, по которыму уже рассчиталась. Фирма занимается автоматизированным выращиванием грибов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Рост Гриб» была выставлена на продажу. Точная сумма, запрашиваемая владельцами, не известна. Сам Геннадий Лисовиченко скрывается от уголовного преследования за границей, его подозревают в причинении ущерба Антипинскому НПЗ в размере 35 млн рублей.