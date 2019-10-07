Американцы попытались устроить «газовый переворот» на Украине

США хотели внедрить своих бизнесменов в украинскую нефтяную компанию Фото: Официальный сайт «НАТО»

Американские бизнесмены, связанные с президентом США Дональдом Трампом, попытались сменить руководство украинской госкомпании «Нафтогаз». Попытка «газового переворота» была предпринята весной 2019 года, пишут СМИ.

По данным источников агентства Associated Press, «дружественную команду» в «Нафтогазе» пытались образовать бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III. Этот круг бизнесменов связан с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. «Их целью была прибыль, а не политика», — пишут журналисты.

Планировалось сместить главу нефтяной компании Андрея Фаворова. Однако победа на украинских президентских выборах Владимира Зеленского помешала планам американцев внедрить «своих», отмечает RT.

Как писало ранее «URA.RU», министр энергетики США Рик Перри потребовал от Зеленского расширить состав правления компании «Нафтогаз», чтобы туда вошли американские бизнесмены. СМИ утверждают, что Перри якобы даже предложил украинскому лидеру двух своих кандидатов, передает телеканал 360.