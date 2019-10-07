В скандальной пермской колонии заключенный угрожает суицидом и требует прокурора

В соликамской ИК-9 очередной инцидент с осужденным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

В скандальной колонии №9 в Соликамске (Пермский край), где били и насиловали осужденного, заключенный угрожает самоубийством из-за постоянных издевательств. Об этом сообщил правозащитник, основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Заключенный Мамаев залез на вышку, высотой с 9-этажный дом, и требует срочно вызвать прокурора в связи с бесконечными унижениями, угрожает спрыгнуть вниз. Парня сначала унизили, заставляют работать в „психушке“ (психиатрическое отделение при больнице в колонии) выполнять самую грязную работу, избивают, вымогают деньги», — написал Осечкин на сайте Gulagu.net.

Правозащитник обратился в ГУФСИН по Пермскому краю, а также написал заявление в адрес руководства ведомства, регионального управления Следственного комитета и прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации.

В пресс-службе ФСИН региона «URA.RU» подтвердили данную информацию. «В воскресенье, 6 октября в ведомство поступило сообщение о том, что один из осужденных забрался на вышку, где установлены камеры видеонаблюдения. На место незамедлительно выехали сотрудники регионального управления ФСИН и представители краевой прокуратуры. Обстоятельства произошедшего и требования осужденного сейчас уточняются», — сказала начальник пресс-службы управления Нина Изотова.

Ранее стало известно о том, что в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного. По данному факту возбуждено и расследуется несколько уголовных дел.