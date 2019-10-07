Пассажир «Уральских авиалиний» устроил дебош в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация самолёта
Пьяного пассажира самолета задержали в аэропорту прибытияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Благовещенска неадекватного пассажира самолета, прилетевшего из Екатеринбурга. Инцидент произошел в минувшую субботу, пишет «Амурская служба новостей».

Дебош на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Благовещенск устроил 38-летний мужчина, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Он «выражался грубой нецензурной бранью, выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность» и не реагировал на замечания.

В аэропорту Благовещенска против дебошира составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и отправили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что мужчина был пьян. Благовещенский городской суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...