Пассажир «Уральских авиалиний» устроил дебош в воздухе

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Благовещенска неадекватного пассажира самолета, прилетевшего из Екатеринбурга. Инцидент произошел в минувшую субботу, пишет «Амурская служба новостей».
Дебош на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Благовещенск устроил 38-летний мужчина, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Он «выражался грубой нецензурной бранью, выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность» и не реагировал на замечания.
В аэропорту Благовещенска против дебошира составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и отправили на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что мужчина был пьян. Благовещенский городской суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.