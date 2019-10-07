ФСБ рассекретила документы о гибели 200 детей в Краснодарском крае во время Великой Отечественной

Появилась новая версия убийства 200 детей в Ейске в годы Великой Отчестсвенной войны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление ФСБ по Краснодарскому краю опубликовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны.

В начале войны из Симферополя в Ейск был эвакуирован детский дом с 300 детьми и воспитателями. Город был оккупирован в конце лета 1942 года. Согласно прежней версии, в октябре ребят погрузили ребят в грузовики, увезли и закопали заживо. «При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем», — цитирует РИА «Новости» акт исследований братской могилы экспертами в 1943 году.

В новых деталях сказано, что убитые дети были с физическими недостатками: у некоторых искривлен позвоночник, у других — укорочены конечности, у третьих — отсутствовали части тел. Акт опровергает прежнее заключение о том, что дети погребены заживо. В заключении сказано, что дети погибли от отравления выхлопными газами. В качестве доказательства этой версии приводят слова свидетельницы, которая не слышала детских криков в момент разгрузки машин.

В опубликованном списке у каждого ребенка в графе «группа инвалидность» стоят несколько отметок. Также в перечне погибших указана национальность: русские, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и два немца.