Шоумен Светлаков и Исаев из «Уральских пельменей» ликвидируют общий бизнес

Шоумен Сергей Светлаков и артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев ликвидируют совместное общество «Мастерская хорошего настроения». Компания прекратила заниматься продажей оригинальных подарков еще в 2012 году, но юмористы решили полностью избавиться от нее только в 2019-м.
Согласно сервису СБИС, Исаев по сегодняшний день является учредителем компании, при этом Светлаков вышел из нее в 2018-м. А ликвидатором организации с марта 2019-го выступает брат шоумена — Дмитрий Светлаков. В прошлом артист признавался журналистам, что его брат — это его «правая рука» в бизнесе.
В открытых данных нет никакой информации о финансовой активности общества за последние годы, известно лишь, что «Мастерская» в качестве истца участвовала в деле о банкротстве строительной компании «Росст» (2012—2018 годы). Дозвониться до Сергея Исаева для комментария оперативно не удалось.
«Мастерская хорошего настроения» была основана Сергеем Светлаковым и Сергеем Исаевым в 2008 году. Сеть занималась продажей забавных сувениров и подарков: «красные труселя» из «Нашей Раши», смешные пивные кружки, зеркала в виде обложек журналов, телескопические вилки, статуэтки… В 2012 году началось закрытие торговых точек — бизнес не окупал себя.