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Губернатор Прикамья уедет из региона к семейному доктору

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская конференция партии
8 октября губернатор Пермского края Максим Решетников будет в Белгородской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Национальные проекты

Губернатор Пермского края Максим Решетников 8 октября уедет в Белгородскую область на подготовку к заседанию президиума Госсовета, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. В Белгородской области губернаторам покажут местные офисы «семейных врачей».

«Они будут ездить по области и смотреть наши местные офисы „Семейного врача“. Они посмотрят четыре офиса в разных районах, а потом будет заседание рабочей группы [госсовета по направлению „Здравоохранение“]», — пояснили «URA.RU» в отделе по взаимодействию со СМИ правительства Белгородской области.

Ожидается, что на заседание приедет помощник президента России — секретарь Госсовета Игорь Левитин, а также губернаторы Ивановской, Кировской и Волгоградской областей. Планировалось, что к этому заседанию будут сформированы предложения и замечания по совершенствованию первичного звена здравоохранения — подготовке кадров и использованию современных технологий.

В конце августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения отметил, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по двум программам на эти цели предусмотрено более 237 миллиардов рублей.

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