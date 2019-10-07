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Компания, создавшая Шварценеггера-робота, выпустит и других знаменитостей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, робот
Promobot намерен изготовить серию роботов с лицами знаменитостейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская компания Promobot, выпустившая робота с лицом известного актера Арнольда Шварценеггера, в ближайшее время презентует роботов с лицами других знаменитостей. Робота с внешностью Шварценеггера представили звезде Голливуда за сценой делового форума Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, где он принимал непосредственное участие.

«Сейчас компания готовит целую серию подобных роботов», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» со-основатель компании Олег Кивокурцев. От каких-либо подробностей он отказался.

В пресс-службе Promobot уточнили, что компания готовится выпустить серию из 10 человекоподобных роботов: «Это будут роботы с лицами знаменитостей, в основном, поп-культуры». В компании заявили, что заказы на изготовление роботов поступили от частных лиц из России.

Ранее стало известно о том, что Promobot запустил серийный выпуск антропоморфных роботов. Их стоимость варьируется в пределах от 1,3 до 3 млн рублей в зависимости от комплектации и сложности исполнения.

Фото: сайт promo-bot.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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