Promobot намерен изготовить серию роботов с лицами знаменитостей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская компания Promobot, выпустившая робота с лицом известного актера Арнольда Шварценеггера, в ближайшее время презентует роботов с лицами других знаменитостей. Робота с внешностью Шварценеггера представили звезде Голливуда за сценой делового форума Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, где он принимал непосредственное участие.

«Сейчас компания готовит целую серию подобных роботов», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» со-основатель компании Олег Кивокурцев. От каких-либо подробностей он отказался.

В пресс-службе Promobot уточнили, что компания готовится выпустить серию из 10 человекоподобных роботов: «Это будут роботы с лицами знаменитостей, в основном, поп-культуры». В компании заявили, что заказы на изготовление роботов поступили от частных лиц из России.

Ранее стало известно о том, что Promobot запустил серийный выпуск антропоморфных роботов. Их стоимость варьируется в пределах от 1,3 до 3 млн рублей в зависимости от комплектации и сложности исполнения.