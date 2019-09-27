Пермский робот способен имитировать эмоции человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью. Первая партия андроидов будет выпущена в количестве пять единиц, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

«Три заказа на изготовление антропоморфных роботов поступили из России, еще два — из Арабских эмиратов. Заказчиками являются мединститут, гоструктуры, банки и частные лица», — пояснили в пресс-службе Promobot. Там уточнили, что цена такого робота варьируется в пределах от 1,3 до 3 млн рублей в зависимости от комплектации и сложности исполнения.

Первый прототип робота компания представила весной на форуме Skolkovo Robotics. Он способен копировать эмоции человека: двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», поддерживать разговор и отвечать на вопросы. По данным разработчиков, в робота заложено свыше 600 вариантов микромимики человека.

Компания Promobot занимается производством полностью автономных человекоподобных роботов. Головной офис компании и сборочное производство расположены в Перми.