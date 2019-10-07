В России запретят вейпы

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Зимняя Москва, курить запрещено, госдума, запрет на курение, антитабачный закон
Вейпы могут приравнять к обычным сигаретамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минздрав планирует запретить через несколько лет курение вейпов, если подтвердится информация о смерти людей от парения. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

«В отдаленной перспективе — два-три года — возможно. Нужно накопить доказательную базу», — цитирует «Интерфакс» Киселева-Романова. Речь идет о нескольких десятков умерших вейперов, уточняет телеканал 360. Эксперт пояснил, что Минздрав «с удовольствием» бы запретил вейп, однако сейчас министерство выполняет поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам.

Американские СМИ сообщают, что в США ввели ограничение на курение вейпов из-за начатого расследования о гибели 12 человек и 805 случаев заболевания легких у вейперов, передает «Национальная служба новостей». В большинстве случаев пострадавшие курили вейп с добавлением одного из действующих веществ марихуаны, отмечает портал «Дни.ру». Врачи напоминают, что любителям покурить вейп и кальян грозит туберкулез и другие инфекционные заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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