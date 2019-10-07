В Кремле сказали, чего ждут от Ирана, где задержана российская журналистка

Кремль ждет скорейшего освобождения российской журналистки Юлии Юзик, задержанной в Тегеране (Иран). Это в ходе конференц-колла 7 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[К этой ситуации] Мы относимся негативно, считаем неприемлемым задержания российских журналистов. Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — уточнил Песков.
Российскую журналистку, автора книги о террористках-смертницах Юлию Юзик задержали в Тегеране для «объяснений» 3 октября. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что ее скоро освободят. По предварительной информации, журналистку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Бывший муж журналистки Борис Войцеховский рассказал «URA.RU», что к Юзик не пустили российских дипломатов, а суд, который был запланирован на 5 октября, перенесли на неопределенную дату.