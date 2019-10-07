Силовики проверяют «Пятерочку» и «Перекресток»

В Москве в офисе крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group, в ведомстве которого находятся сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», проводятся проверки. С обысками наведались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу, а также Федеральной налоговой службы.
«Проводится осмотр помещений и документов. Соответствующие мероприятия проходят на улице Средняя Калитниковская в центральном офисе компании», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также уточняется, что сети подозревают в возможной причастности к незаконному возмещению НДС.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Х5 Retail Group, проверки Х5 как крупного налогоплательщика проходят ежеквартально. В рамках проверок представители налоговых органов посещают офисы Х5 для проведения осмотров и проверки документов. «Проведение осмотров в присутствии сотрудников МВД также достаточно регулярная практика. Мы не располагаем данными о наличии каких-либо претензий к компании в отношении исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость. Компания полноценно сотрудничает с налоговыми органами в рамках проведения текущей камеральной проверки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Х5 Retail Group.
Ранее X5 Retail Group объявляла о закрытии большей части гипермаркетов «Карусель». Тогда планировалось, что к началу 2021 года 34 действующих магазина переоборудуют в торговые точки большого формата и передадут в управление сети «Перекресток».
Летом этого года правоохранительные органы и сотрудники ФНС уже проводили обыски в головном офисе сети «Красное и Белое» в Челябинске. Причиной стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов, пишет