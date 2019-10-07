Уральский экс-чиновник, которого задерживал спецназ ФСБ, останется в тюрьме

Экс-чиновник задержал спецназ ФСБ возле его коттеджа Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Прокуратура заблокировала условно-досрочное освобождение экс-главы управления муниципального заказа мэрии Магнитогорска Никиты Власова. Бывший чиновник, решивший сэкономить на назначенном судом штрафе, останется отбывать шестилетний срок в колонии.

«Поведение осужденного являлось нестабильным, не свидетельствовало о его примерном поведении. Кроме того, из назначенного судом штрафа в 4,5 млн рублей Власов выплатил лишь 4,8 тыс. рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Власов помогал фирме «ПромСнабСервис» получать заказы на поставку продуктов в школы, детские сады и социальные учреждения. Если коммерсанты поставляли некондицию, он решал и эти вопросы. Так продолжалось до 2015 года, когда чиновника и его партнера, приехавшего на дом с очередной взяткой, не задержали сотрудники ФСБ. На оперативном видео спецназовцы изъяли у коррупционера пистолет.

На суде в 2016 году гособвинение потребовало для Власова 9 лет лишения свободы и штраф в 20 млн рублей. В итоге тот получил существенно меньше: шесть лет колонии и 5 миллионов. В зачет штрафа были конфискованы полученные им ранее 799 тыс. рублей. Фирму, с которой Власов «сотрудничал», оштрафовали на 10 млн рублей.