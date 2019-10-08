07 октября 2019
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«URA.RU» помогло клинике на Ямале, которая искала врача на зарплату в 700 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология, зубы, медицина, отбеливание, челюсть, врач
Клиника закрыла одну из двух вакансий, которые были открыты четыре месяцаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Национальные проекты

Стоматологическая частная клиника в Губкинском (ЯНАО), которая не могла четыре месяца найти стоматолога-ортодонта на зарплату в 700 тысяч рублей в месяц, получила шквал обращений после публикации «URA.RU».

По информации инсайдеров агентства в учреждении, в первый день после размещения новости к менеджеру по персоналу обратились шесть специалистов с просьбой рассмотреть их кандидатуры. «Мы нашли человека по специальности стоматолог-ортопед. Есть претенденты на должность стоматолога-ортодонта. Мы сейчас их рассматриваем», — рассказали «URA.RU» в клинике.

Работникам в частном учреждении гарантировали зарплату от 150 до 700 тысяч рублей в месяц. Высокая зарплата будет формироваться из сочетания фиксированной ставки и процента от премий.

После новости «URA.RU» о кадровой проблеме клиники на Ямале сообщили другие федеральные СМИ. В том числе обсуждение прошло в эфире программы «60 минут» между ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Отметим, что врачи и медработники с высшим образованием в России в среднем зарабатывают 79,2 тысячи рублей, тогда как на Ямале жалование в два раза выше — порядка 183 тысяч рублей. Цель повышения зарплат работников медучреждений является одной из основных задач нацпроекта «Здравоохранение».

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© Служба новостей «URA.RU»
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