«URA.RU» помогло клинике на Ямале, которая искала врача на зарплату в 700 тысяч рублей в месяц

Клиника закрыла одну из двух вакансий, которые были открыты четыре месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Стоматологическая частная клиника в Губкинском (ЯНАО), которая не могла четыре месяца найти стоматолога-ортодонта на зарплату в 700 тысяч рублей в месяц, получила шквал обращений после публикации «URA.RU».

По информации инсайдеров агентства в учреждении, в первый день после размещения новости к менеджеру по персоналу обратились шесть специалистов с просьбой рассмотреть их кандидатуры. «Мы нашли человека по специальности стоматолог-ортопед. Есть претенденты на должность стоматолога-ортодонта. Мы сейчас их рассматриваем», — рассказали «URA.RU» в клинике.

Работникам в частном учреждении гарантировали зарплату от 150 до 700 тысяч рублей в месяц. Высокая зарплата будет формироваться из сочетания фиксированной ставки и процента от премий.

После новости «URA.RU» о кадровой проблеме клиники на Ямале сообщили другие федеральные СМИ. В том числе обсуждение прошло в эфире программы «60 минут» между ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Отметим, что врачи и медработники с высшим образованием в России в среднем зарабатывают 79,2 тысячи рублей, тогда как на Ямале жалование в два раза выше — порядка 183 тысяч рублей. Цель повышения зарплат работников медучреждений является одной из основных задач нацпроекта «Здравоохранение».