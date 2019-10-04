Телеведущие удивились тому, что учреждение не может найти специалиста на столь высокую зарплату Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Телеведущие программы «60 минут» телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов высмеяли проблему частной клиники в Губкинском (ЯНАО), которая четыре месяца не может найти стоматолога. Обсуждение темы попало в эфир ток-шоу от 3 октября.

«Не верится в эту новость, но частная стоматологическая клиника в городе Губкинский, что в Ямало-Ненецком автономном округе, это важно, вот уже четвертый месяц не может якобы найти стоматолога для своей клиники. Это крайне странно, потому что мы сейчас объявим заработную плату, которую там предлагают — 700 тысяч рублей в месяц! Не могут найти», — рассказал Попов.

Позже на экране в студии была приведена новость «URA.RU», о которой сообщили другие федеральные СМИ. В приведенной цитате менеджер по персоналу клиники сообщает, что за два месяца по вакансии обратилось лишь четыре человека. При этом одну из претенденток на должность мог отпугнуть Крайний Север.

«Уважаемые телезрители, если вдруг по каким-то причинам среди вас есть стоматологи, и вы зарабатываете меньше — вы знаете куда обращаться. Если вы умеете зубы лечить или готовы попробовать за 700 тысяч рублей — милости просим. В самом деле немыслимо. Не могут найти человека», — отметила Скабеева.