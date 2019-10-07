Мэрия Тобольска объяснила, почему в городе срывается программа капремонта

На начало октября в городе отремонтировано менее трети домов от плана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из причин затягивания программы капремонта в Тобольске стало отсутствие достаточного количества подрядчиков. Об этом «URA.RU» заявили в мэрии тюменского города. Ранее региональная прокуратура выявила, что в Тобольске на начало октября отремонтировано менее трети домов от первоначального плана.

«В Тобольске подрядчиков на такой объем работ не хватает. Возникают ситуации, когда на конкурс никто не заявляется, и лоты приходится расторговывать по три-четыре раза», — рассказали в пресс-службе администрации города. Всего до конца года в Тобольске планировалось капитально отремонтировать 178 многоквартирных домов, в том числе 386 их конструктивов.

Тем не менее власти планируют выполнить около 90% от плана. «Дополнительные меры мы начали принимать еще с конца июля — пересмотрели работу с подрядчиками, попросили дать предложения, как более эффективно формировать лоты, привлекли иногородние ремонтные компании. С каждым конструктивом, домом и подрядчиком мы работаем индивидуально. Организован еженедельный мониторинг с выездами на объекты совместно со службой техконтроля. Этот комплекс мер позволит нам существенно увеличить процент выполненных работ», — считают в мэрии.

Пока ситуация находится на контроле прокуратуры Тюменской области. 4 октября ведомство вынесло предостережения заместителю главы Тобольска Александру Шпиренко, курирующему ЖКХ, и директору МКУ «Тобольскстройзаказчик» Веронике Поповой.