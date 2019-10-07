Военный эксперт рассказал, когда Трампу удастся вывести США из «нелепой» войны в Сирии

Заявление Дональда Трампа сочли популистским Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Заявление американского лидера Дональда Трампа о выходе США из «бесконечных войн» не имеет никакого смысла. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделились военные эксперты Александр Жилин и Виктор Литовкин.

«Высказывание Трампа о том, что США погрязли в войнах — лукавое. В доктрине США указано, что они имеют интервенционистскую армию, задача которой — не оборонять США, а вести войны на других территориях в интересах США, — считает Александр Жилин. — Я не верю, что США выйдет из войны в Сирии потому, что до сих пор не уничтожен экзистенциальный враг Израиля — Иран». По мнению военного эксперта, США не выйдут из войны в Сирии, а лишь переформатируют ситуацию, но продолжат использовать ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) как оружие.

Этой же позиции придерживается военный обозреватель Виктор Литовкин. «Политика США очень непредсказуемая: президент может говорить одно, а военные — делать другое. Не факт, что с мнением Трампа солидарны Пентагон и Конгресс. О том, что США собираются выйти из Сирии, Трамп заявлял еще год назад. Я уж не говорю о том, что в Сирии они присутствуют незаконно — не было резолюции совета безопасности, не было решения сирийского правительства», — рассказал «URA.RU» Литовкин. По мнению эксперта, США в Сирии присутствуют только для того, чтобы «руками ИГИЛ свалить законное правительство Сирийской Арабской республики». «Но сегодня, когда ИГИЛ почти разгромлен и 80% территории Сирии очищены от террористов, американцы понимают, что делать им там больше нечего — и могли бы уйти», — считает Литовкин.

Ранее Дональд Трамп призвал США выйти из «нелепых бесконечных войн» и вернуть американских солдат.