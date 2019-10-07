Трамп хочет «стереть с лица земли» экономику Турции

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции в случае, если действия страны покажутся ему «выходящими за рамки» Фото: Сайт Президента России

Президент США Дональд Трамп намерен уничтожить экономику Турции в случае, если он расценит ее действия «выходящими за рамки». Соответствующее заявление он опубликовал в своем профиле в Twitter.

«Я сотру экономику Турции с лица земли», — написал Дональд Трамп, отметив, что сделает это, если Турция сделает нечто, что американский лидер «при всей своей огромной и непревзойденной мудрости» сочтет выходящим за рамки.

Также Дональд Трамп призвал США выйти из «бесконечных войн» в Сирии и отметил, что теперь с ситуацией в Сирии и борьбой с боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») должны справляться Турция, Россия и ряд других государств.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни, однако США отметили, что не будут поддерживать турецкую операцию, напоминает RT.