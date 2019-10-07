Экс-депутат Верховной Рады Украины заключен под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, который считается ближайшим соратником экс-премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Политика обвиняют в стрельбе по прохожему.

«Решением суда он взят под арест на два месяца, до четвертого декабря 2019 года, без права внесения залога», — пишет РИА «Новости».

Поводом для ареста экс-депутата Рады стало то, что 1 января 2017 года Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. Суд признал гражданина, в которого стрелял политик, потерпевшим, однако в итоге расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось и лишь недавно было возобновлено, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД». Сам Пашинский называет решение киевского суда «подарком» президенту РФ Владимиру Путину.

Бывший депутат Рады не раз оказывался в центре скандалов. Так, 18 февраля 2014 года, во время протестов сопровождавшихся столкновениями с милицией на Майдане, в сети появился видеоролик (ссылка на него была размещена на официальном сайте МВД Украины), на котором Пашинский предположительно вывозит с Майдана охотничий карабин Norinco CQ-A на базе автомата М4. По словам самого политика, оружие было найдено в багажнике активиста, планировавшего протаранить бойцов «Беркута», после чего кто-то без каких-либо доказательств обвинил водителя в убийствах евромайдановцев. Разрешение на оружие у этого человека было, и Пашинский просто отвёз его подальше от агрессивной толпы, записав его координаты. Владельца оружия потом допрашивала Генеральная прокуратура Украины, а с самого орудия делались отстрелы, не давшие положительного результата возможным обвинениям.