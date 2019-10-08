Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов с истекающим сроком годности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские торговые сети попросили власти освободить их от уплаты НДС и налога на прибыль с продуктов, у которых истекает срок годности, если они передают эту продукцию на благотворительность.

«Эту инициативу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила уже парламентариям, которые до конца нынешнего года года планируют обсудить вопрос с правительством. Член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев („Справедливая Россия“) сказал, что поддерживает инициативу ритейлеров», — пишет газета «Известия».

Сейчас бесплатная раздача еды в России запрещена, это противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Не так давно в Роспотребнадзоре поясняли, что в российском законодательстве нет понятия продуктов с истекающим сроком годности. Ритейлеры отмечают, что прежде всего нужно в целом решить вопрос с легализацией передачи продуктов на благотворительность. А после этого можно будет определить, товары с каким сроком годности могут участвовать в таком обороте.

Ранее член комиссии СПЧ (Совета по правам человека) при президенте России по экологическим правам Евгений Бобров сообщил, что российские ритейлеры вполне готовы безвозмездно передавать нереализованную продукцию на благотворительность. Предполагается, что такие товары можно было отдавать больницам, социальным организациям, поликлиникам и хосписам, напоминает агентство Nation News. Однако в Госдуме такую инициативу отечественных торговых сетей не поддержали.