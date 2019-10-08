Россиян могут лишить крафтового пива

Новые правила ЕЭС лишат россиян крафтового пива Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива. Это связано с тем, что Евразийский экономический союз принял регламент, не допускающий изготовление данных напитков в странах-партнерах, сообщили в Росстандарте.

Принятые членами ЕЭС нормы не допускают производство крафтового пива, следовательно, деятельность компаний, которые занимаются его изготовлением, с 1 января 2021 года будет приостановлена. Также остановка производства пива связана с тем, что в действующем ГОСТе России не предусмотрен единый стандарт по изготовлению этого напитка. «Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ», — передает RT. Это связано с тем, что продукция имеет разные технологии, рецептуры, ингредиенты, вкусы и цвета.

В Росстандарте пояснили, что производство таких напитков вообще не узаконено никакими документами, поэтому некоторые сорта крафтового пива можно отнести к контрафакту. Согласно введенным с 1 января 2021 года регламентом ЕЭС, крафтовым пивом можно будет считать только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% неосложненного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Ранее сообщалось, что пивовары станут производить напитки по ГОСТам, передает телеканал 360. Законопроект, разработанный в Госдуме, предполагает, что соблюдение ГОСТов будет приравниваться к правилам получения лицензии на выпуск алкоголя, уточняет агентство Nation News.