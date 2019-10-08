На заседании в гордуме обсудили изменения налога на имущество Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга до конца 2019 года планирует принять новые ставки по налогу на имущество физических лиц. С 2020 года он будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, которая приближена к рыночной, а не инвентаризационной.

Городские депутаты опасаются, что платежи для отдельных категорий населения могут вырасти в разы. На информационном часе в гордуме вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь сообщила, что в настоящее время мэрия рассматривает варианты установления дифференцированной ставки для жителей от 0,1% до 0,3%. Она будет зависеть от кадастровой стоимости жилья — чем дороже, тем больше налог. Например, ставка 0,3% будет начисляться для квартир стоимостью от 6 млн рублей.

Спикер городской думы Игорь Володин после заседания согласился с журналистами, что даже при такой ставке платежи населения по налогу на имущество вырастут в разы из-за перехода на кадастровую стоимость. «Депутаты сделали много предложений, и будем корректировать проект», — сказал спикер «URA.RU».

Депутат Дмитрий Сергин в беседе с агентством заметил, что особо чувствительным повышение будет для владельцев старых квартир, у которых сейчас инвентаризационная стоимость крайне низкая. «У них увеличивается кадастровая стоимость и определенное повышение будет», — пояснил Сергин. Андрусь в беседе с журналистами заметила, что мэрия избежит скачка платежей за счёт налоговых вычетов и налоговых льгот.