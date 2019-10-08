Новые поправки в устав Ямала заставили волноваться мэров

На ближайшем заседании Заксобрания ЯНАО, депутаты рассмотрят изменения в Устав округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские депутаты готовятся внести поправки в устав региона на ближайшем заседании Заксобрания 24 октября. В ближайшее время в ЯНАО появится возможность создания муниципальных округов. Источники «URA.RU» в поселковых администрациях отмечают, что в мэриях переживают из-за нововведений.

Весной 2019 года депутаты Госдумы внесли корректировки в 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Согласно поправкам, муниципальные округа стали еще одной формой муниципального образования.

Депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад сообщил, что говорить о создании муниципальных округов в регионе пока рано. «Мы ничего пока у себя не меняем. Как того требует федеральный закон, вносим уточнения в свой Устав. Вопрос сложный, здесь надо учитывать нашу северную специфику. Если будет необходимость создания муниципального округа, будем в дальнейшем принимать нормативно-правовые акты», — отметил «URA.RU» Яунгад.

В поселковых администрациях переживают из-за поправок. «Закон предусматривает объединение сельских поселений, но это не подходит для наших территорий, где между поселениями порядка 200-400 километров и люди ведут традиционный образ жизни», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» подтвердили, что поправки в Устав вносятся из-за изменений в федеральном законодательстве. «Какие-либо изменения в территориальном устройстве муниципалитетов могут быть определены только с учетом мнения населения и органов местного самоуправления», — отметили там.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с началом осени на Ямале усилилась работа по муниципальной реформе. Окружные власти хотят распустить сельские администрации и объединить их с районными мэриями. А также расселить жителей небольших поселений, а муниципалитеты просто закрыть.