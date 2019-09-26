Почему власти Ямала должны убрать мелкие села без сомнений

Ямальские села ждет перезагрузка Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

С началом осени на Ямале усилилась работа по муниципальной реформе. Окружные власти хотят ликвидировать сельские администрации и объединить их с районными мэриями. А также расселить жителей небольших поселений, а муниципалитеты просто закрыть. Из-за предстоящих перемен переживают и местные чиновники, и простые жители. Но эксперты успокаивают: такие изменения пойдут только на пользу, содержать труднодоступные села трудно. Только как объяснить это жителям, которые не хотят покидать свои дома?

Процессы по ликвидации сельских администраций на Ямале проходят почти во всех районах. Реформа происходит в рамках оптимизации аппарата чиновников, которую проводит и лично контролирует губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Всем главам муниципалитетов была поставлена задача оптимизировать расходы и рабочие процессы.

На Ямале хотят ликвидировать сельские администрации. Их обязанности будут выполнять власти районов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Одним из проблемных районов округа, где реализация реформы застопорилась, стал Тазовский. Еще весной в райцентре, поселке Тазовский, отказались от ликвидации администрации и передачи ее полномочий районным властям. В итоге вопрос решили отложить на осень. По информации источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, в Тазовском ждут, что окружные власти в скором времени выйдут с инициативой объединения администраций в районе.

Подобные процессы уже успешно проходят в других регионах России. Одним из них является Пермский край. Бывший мэр Перми, а ныне депутат Госдумы Игорь Сапко в беседе с «URA.RU» отметил, что в Прикамье в рамках реформы число муниципалитетов снизилось с 363 (на начало 2006 года) до 133 (на сентябрь 2019 года). «С моей точки зрения, одноуровневая модель управления — более эффективна. И в рамках управления, и в рамках контроля расходования бюджетных средств. Самое главное — будет понятно гражданам», — отметил депутат.

Игорь Сапко уверен, что изменения позволят населению качественно решать собственные проблемы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Он уточнил, что в двухуровневой системе управления (район-поселение) есть свои недостатки. «Например, дублирование полномочий органов местного самоуправления. Многие жители до конца не могут понять, куда им нужно обращаться даже за получением разрешения на строительство: в администрацию района или поселения? Время тратят, а полноценной информации нет», — рассказал Сапко. Также минусом можно посчитать недостаточную квалификацию муниципальных служащих. «Очень сложно найти грамотных специалистов в вопросах имущественных или земельных отношений».

Сапко рассказал, что реформа позволяет создать эффективную систему управления муниципалитетом, сокращает в несколько раз расходы на чиновничий аппарат и повышает ответственность глав и депутатов. По его словам, опыт объединительных процессов в Пермском крае изучали делегации из других регионов страны (Архангельской области, Марий Эл, Удмуртии, Татарстана, Чувашии).

Ямальские села, которые хотят расселить, находятся в аварийном состоянии. Износ жилфонда достигает 80% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Одновременно с реформой системы управления на местах, решается вопрос о расселении жителей небольших сел Ямала, где высок процент аварийного жилья. Среди них Вынгапуровский. «Надо собраться и решить, что мы дальше делаем. Либо потихоньку людей переселяем в крупные города, где есть все, либо продолжаем вкладывать деньги. Это отдаленный район, мы в любом случае должны ремонтировать там объекты. Но глобально — что с ним делать и нужно ли людям там жить — надо обсуждать», — говорил ранее Артюхов. Еще один поселок, который хотят расселить, Газ-Сале. Там уже идет опрос жителей о том, куда они хотят переехать.

Несмотря на страхи людей из-за реформы, политолог Дмитрий Журавлев считает, что ликвидировать плохое жилье необходимо. «Нужно ли для этого сносить поселки — инфраструктурный вопрос. Если вы в какой-то точке можете создать дешевле высококачественную инфраструктуру, тогда есть смысл переселять», — сказал он.

Переезд ямальцев в другие населенные пункты он назвал относительно дешевым вариантом. «Сейчас это даст большой плюс. Особенно если они (жители, — прим. ред.) работают в городах. Это логично, потому что, опираясь на большой город, строить новые здания [получается] дешевле и быстрее», — уверен эксперт.

Однако Наталья Зубаревич предупреждает ямальское правительство: в других регионах эта реформа проходит с трудом. «Ну переселите вы половину, а другая половина — останется. Люди привыкли к своим местам. Многие никуда переселяться не хотят, даже если дают жилищный сертификат. Вот в Томской области так делают: люди берут сертификат, продают его и остаются в старом месте жить. Люди нерациональны», — рассказала профессор.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора Ямала не удалось. Там попросили время для подготовки ответа.