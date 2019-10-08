Названа причина смерти актера Марьянова

Следствие установило, что директор реабилитационного центра не дала отправить актера в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери из-за вовремя не оказанной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

«Расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра „Феникс“, где находился актер Дмитрий Марьянов, завершено», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Отмечается, что актер находился в центре с 6 по 15 октября 2017 года. Он жаловался на боль в ноге и плохое самочувствие, однако директор не дала отправить артиста в больницу и вызывать скорую помощь.

Директор реабилитационного центра дала распоряжение вводить пациенту препараты «галоперидол» и «феназепам», которые были куплены у неизвестных производителей. При этом данные лекарства можно применять только в условиях медучреждения и по назначению врача.

Один из клиентов центра все-таки вызвал Марьянову скорую помощь. Актера доставили в клинику, где констатировали его смерть. Эксперты уверены, что артист был бы жив, если бы ему была своевременно оказана помощь. Обвиняемая директор свою вину не признала. Материалы дела передали в прокуратуру, после чего их направят в суд.

Ранее сотрудники Следственного управления СКР по Московской области предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс». Обвинения были предъявлены по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет.